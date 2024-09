Infortuni Parma, BRUTTO KO per quel giovane fuoriclasse crociato. Ecco il comunicato

Infortuni Parma, BRUTTO INFORTUNIO per quel giovane promettente crociato. Ecco il COMUNICATO della società

Sugli infortuni la strada è tutta in salita anche per il Parma: ko anche per il giovane classe 2005 Mateusz Kowalski fresco di debutto con i crociati. Ecco il comunicato.

Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Mateusz Kowalski, durante un allenamento con la nazionale U20 polacca nella giornata di martedì 3 settembre, si è fermato a causa di un infortunio. A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni. Tutto il Parma Calcio augura a Mateusz di tornare presto in campo e più forte di prima.