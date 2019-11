Infortunio Alex Sandro: problema all’adduttore della coscia destra

Infortunio Alex Sandro: il terzino brasiliano ha accusato un problema all’adduttore della coscia destra durante Brasile-Argentina

Possibile tegola per Maurizio Sarri. Come informa la Federcalcio brasiliana, Alex Sandro ha accusato un problema all’adduttore della coscia destra durante il match Brasile-Argentina.

La Juventus è già al corrente di tutto e nelle prossime ore capirà se far rientrare a Torino il calciatore. Sicuramente l’ex Porto non giocherà contro la Corea, per non aggravare ulteriormente il proprio stato fisico.