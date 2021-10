Infortunio Morata, tempi di recupero lunghi: la situazione

Infortunio Morata, si allungano i tempi di recupero: ecco quando torna lo spagnolo dopo la lesione al bicipite femorale

La Juventus aveva ipotizzato sia per Paulo Dybala sia per Alvaro Morata un generico rientro dopo la sosta. Ma vista l’entità dell”infortunio dello spagnolo (lesione al bicipite femorale della coscia destra), per Alvaro potrebbe volerci un po’ di più.

Il numero 9 della Juventus salterà la Roma e probabilmente anche lo Zenit in Champions: più probabile il ritorno in casa dell’Inter nel match del 24 ottobre.