Infortunio Benatia: problema al ginocchio, gli aggiornamenti

Juve in allarme per un problema fisico al difensore marocchino. Infortunio Benatia: le ultimissime e gli aggiornamenti

Dopo Andrea Barzagli, un nuovo problema fisico per un difensore della Juventus. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di MedhiBenatia nella prossima sfida contro lo Young Boys. Il difensore marocchino, con ogni probabilità, avrebbe giocato dal 1′ minuto in Svizzera ma ha riportato un problema al ginocchio destro e non sarà della gara. La Juve ha diffuso una nota stampa comunicando le condizioni del difensore marocchino che ha un’infiammazione al ginocchio.

Così la Juve sul suo sito web: «La qualificazione agli ottavi di Champions è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato ieri a preparare la gara e questa mattina hanno lavorato sugli aspetti tecnico-tattici del match. Durante la seduta si è fermato Medhi Benatia, a causa di un’infiammazione al ginocchio destro. Domani la squadra si ritroverà ancora al JTC, alle 11:45 e l’allenamento sarà aperto ai media per i primi 15 minuti. La partenza per la Svizzera è prevista nel pomeriggio e una volta atterrati i bianconeri si trasferiranno allo Stade de Suisse, dove alle 17:40 prenderanno un primo contatto con il terreno di gioco. Alle 18.00 infine, nella sala stampa dell’impianto è in programma la conferenza».