Si ferma Ismael Bennacer: il centrocampista del Milan è costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara con la Stella Rossa

Brutte notizie in casa Milan per le condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato sostituito nel corso del primo tempo del match contro la Stella Rossa. Al suo posto è entrato Tonali.

Per il classe ’97 un nuovo problema al flessore che lo mette seriamente a rischio in vista del derby in programma domenica alle 15.