Infortunio Calhanoglu, Montella conferma: «Difficile toglierlo, ma non stava bene e non volevamo rischiarlo»

Infortunio Calhanoglu, le parole del commissario tecnico della Turchia sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Turchia Galles, il ct dei turchi Vincenzo Montella risponde così riguardo all’infortunio di Hakan Calhanoglu, confermando di fatto le prime sensazioni avute dal centrocampista dell’Inter che aveva raccontato a fine partita come dietro al motivo della sua sostituzione all’intervallo nella sfida di stasera in Nations League ci sia stato un riacutizzarsi del dolore che aveva avuto nella stessa zona del precedente problema muscolare. Simone Inzaghi e tutta l’Inter sono in ansia per le sue condizioni: domani il calciatore si sottoporrà alla risonanza magnetica per capire l’entità del problema.

INFORTUNIO CALHANOGLU – «È davvero difficile togliere Hakan dal campo. Non lo vorresti togliere in nessuna squadra al mondo. E’ un giocatore dominante. Non stava bene, c’è stato un infortunio. Per questo lo abbiamo tolto. Ci auguriamo possa recuperare per la prossima partita».