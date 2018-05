Infortunio Cengiz Under, le ultime sulle condizioni fisiche dell’attaccante esterno turco

La giornata di allenamenti in quel di Trigoria è stata caratterizzata dall’infortunio di Cengiz Under. Il giovane attaccante turco, grande rivelazione dell’annata 2017/2018, ha accusato una botta al costato stamane e lo staff medico nelle prossime ore monitorerà la sua situazione. Per precauzione, però, non prenderà parte all’evento di oggi pomeriggio: «A causa di un colpo subito durante l’allenamento odierno da Cengiz Under, l’evento previsto nel pomeriggio di oggi presso l’AS Roma Store di via del Corso è annullato» fa sapere la società giallorossa sul proprio profilo Twitter.

L’ufficio stampa della Roma non si è ancora pronunciato in merito all’infortunio occorso a Cengiz Under, lo farà, presumibilmente, con una nota stampa a riguardo. Nel mentre, però, è ipotizzabile che il calciatore turco non venga rischiato domenica in Sassuolo-Roma, visto che il club giallorosso è già sicuro della qualificazione in Champions League e l’ultima giornata sarà utile a capire soltanto se la truppa di Eusebio Di Francesco chiuderà la stagione al terzo o al quarto posto. 74 i punti in classifica della Lupa a fronte dei 72 della Lazio, che nello scontro diretto con l’Inter, ferma a 69, si giocherà la quarta piazza.