Infortunio Cutrone, ancora ai box: salta anche l’Empoli?

Infortunio Cutrone, l’attaccante del Milan è ancora ai box per il trauma alla caviglia sinistra: in dubbio la sua presenza nel turno infrasettimanale

Infortunio Cutrone, il giovane bomber salterà anche la trasferta di Empoli? Ancora ai box l’attaccante del Milan, Patrick Cutrone, infortunatosi lo scorso 11 settembre durante la partita tra Italia-Albania di Under 21. Il leggero trauma distorsivo alla caviglia si sta rivelando un problema e dopo due settimane il recupero dell’attaccante rossonero non si è ancora completato. Cutrone, autore del gol decisivo nell’ultima vittoria in campionato contro la Roma, è rimasto ai box per la trasferta di Cagliari e quella di Europa League contro il Dudelange, così come nella sfida pareggiata ieri 2-2 contro l’Atalanta.

I controlli fatti nei giorni immediatamente successivi all’infortunio avevano escluso lesioni gravi circa il trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma Cutrone è ancora ai box. Secondo quanto riferito da Milan Tv, infatti, questa mattina l’attaccante classe 1998 non ha svolto la seduta d’allenamento con il resto dei compagni. Chi ha giocato ieri contro l’Atalanta ha svolto lavoro defaticante in palestra, mentre i calciatori che non sono partiti titolari a San Siro hanno sostenuto una seduta sul campo rialzato. Da segnalare, dunque, l’assenza di Cutrone: il trauma alla caviglia non è stato ancora superato al 100% e probabilmente salterà anche la prossima trasferta di Empoli prevista per giovedì sera, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A.