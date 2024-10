Infortunio De Winter, si ferma il difensore del Genoa. Le condizioni del giocatore rossoblu

Infortunio De Winter, si ferma il difensore del Genoa. Ecco i tempi di recupero nei confronti dell’ex giocatore juventino

Come riportato da PianetaGenoa, il difensore De Winter ha riscontrato un brutto infortunio. Il danno sarebbe avvenuto in allenamento con la Nazionale, aspettando l’esito degli esami da parte del Genoa stesso. Ecco il report d’allenamento dei rossoblu.

IL COMUNICATO DEL GENOA SULL’ALLENAMENTO – E’ iniziata, senza ancora i nazionali fuori sede e con un drappello di giovani per corroborare numericamente il gruppo, la settimana che conduce al match di sabato con il Bologna, il quinto tra le mura del “Ferraris”. Alle dipendenze di ‘Gila’ da oggi c’è anche il nuovo arrivato, Gastòn Pereiro. L’attaccante uruguaiano ha superato le visite negli ambulatori di CDS – Casa della Salute e, nel corso del pomeriggio, ha effettuato la prima seduta firmando il contratto a Villa Rostan. Dopo l’avvio in palestra per la fase di attivazione, i tecnici hanno preso in mano la situazione: esercitazioni miste e di destrezza, a margine delle partitine a campo ridotto con porte piccole. Martedì è prevista una sessione pomeridiana.