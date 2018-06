L’infortunio di Douglas Costa non fa dormire sogni tranquilli al Brasile: ecco le ultime sull’esterno juventino

La vittoria del Brasile ai danni del Costa Rica per 2-0, con reti di Coutinho e Neymar, è stata macchiata dall’infortunio di Douglas Costa. Il numero 7 della nazionale verdeoro, che Tite ha schierato a gara in corso, è stato decisivo ieri, regalando all’attaccante del Paris Saint-Germain un pallone con su scritto “spingimi”. Una pedina importante per la nazionale sudamericana perchè, come accade nella Juventus di Massimiliano Allegri, capace di dare la scossa ai compagni e cambiare il ritmo della manovra offensiva.

Il commissario tecnico Tite, però, non lo avrò a disposizione per la terza sfida di questo turno a gironi, ovvero quella di mercoledì contro la Serbia. Partita decisiva ai fini della qualificazione, visto che Brasile e Svizzera comandano con 4 punti e la Serbia segue a quota 3. Il calciatore della Juventus ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e non andrà a Mosca con i suoi compagni ma resterà nel ritiro sudamericano a fare fisioterapie e massaggi per recuperare al più presto. Lo stesso medico sociale del Brasile ha toccato la questione, dichiarando che l’obiettivo è quello di recuperare Douglas Costa per i turni successivi del lungo e faticoso torneo.