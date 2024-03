Infortunio Dybala, l’argentino scalpita ma De Rossi frena

Paulo Dybala sembra poter superare l’infortunio muscolare delle ultime settimane anche se De Rossi vuole gestirlo

Paulo Dybala sembra poter superare l’infortunio muscolare delle ultime settimane anche se De Rossi vuole gestirlo.

La Joya vuole esserci per la gara contro il Lecce, ma l’allenatore sta pensando al modo migliore per utilizzare l’attaccante e salvaguardarlo in vista del finale di stagione. Importante la rincorsa in Serie A per la Roma ma anche il quarto di Europa League contro il Milan. Lo scrive Il Messaggero.