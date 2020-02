Infortunio Ghiglione: l’esito degli esami per il difensore del Genoa

Infortunio Ghiglione: ecco l’esito degli esami per il difensore del Genoa, uscito anzitempo nella gara contro il Cagliari

Paolo Ghiglione si ferma. Il terzino del Genoa, uscito anzitempo nella gara contro il Cagliari, è costretto a fermarsi. Questo l’esito degli esami strumentali, sostenuti oggi. Buone notizie per Lasse Schone invece: escluse lesioni.

COMUNICATO GENOA – «A riposo Lasse Schone: per il regista danese gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione. Per Paolo Ghiglione evidenziata una lesione di secondo grado al bicipite femorale».