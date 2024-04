Infortunio Harroui, novità per il Frosinone: le condizioni

Le condizioni fisiche di Abdoulrahmane Harroui, centrocampista del Frosinone, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Il Frosinone, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Abdoulrahmane Harroui dopo l’ultimo infortunio.

COMUNICATO – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Salernitana. Attivazione, serie di conclusioni in porta e partita a tema, questo il programma odierno. Personalizzato per Abdou Harroui. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino».