Infortunio Hazard: riuscito perfettamente l’intervento al perone. Ecco il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid con un comunicato ufficiale ha annunciato che l’intervento al perone a Eden Hazard è perfettamente riuscito.

«Il nostro giocatore Eden Hazard è stato operato oggi con successo a Dallas per la frattura del perone destro. L’intervento è stato supervisionato dallo staff medico del Real. Hazard rimarrà sotto osservazione fino a quando non sarà dimesso per iniziare il recupero»