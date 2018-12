Infortunio Iago Falque: in dubbio per il derby, oggi il provino

Il Torino affronterà la Juventus. Infortunio Iago Falque: problemi a poche ore dal derby. Le ultimissime e gli aggiornamenti

«Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico ed esercitazioni a tema. Walter Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la seduta di rifinitura cui farà seguito, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita»: questo il comunicato del Torino dopo l’allenamento di ieri che non fa alcun riferimento alle condizioni di Iago Falque. Infortunio Iago Falque: secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Toro è in dubbio per il derby della Mole in programma domani sera al Grande Torino. Il giocatore soffre per un affaticamento muscolare e oggi sosterrà un provino decisivo. I medici però confidano nel suo recupero per il derby.

Iago Falque è un elemento imprescindibile per Walter Mazzarri. Se non dovesse farcela ci potrebbe essere spazio per Simone Zaza sin dall’inizio oppure per Roberto Soriano. Il Toro è in apprensione ma i medici confidano nel pieno recupero del giocatore spagnolo per il derby della Mole in programma domani sera. Oggi, come detto, provino per il giocatore ma le sensazioni sono positive. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Iago in vista del derby contro la Juventus di Max Allegri.