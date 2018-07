Infortunio Insigne durante l’amichevole Napoli-Chievo: l’attaccante azzurro ha abbandonato il campo alla mezzora di gioco per una botta al piede. Al suo posto è entrato Ounas

Infortunio Insigne: intorno alla mezzora di gioco dell’amichevole Napoli-Chievo in corso a Trento (clicca per la diretta), l’attaccante azzurro ha dovuto abbandonare il campo per una botta al piede sinistro. Secondo quanto raccolto a bordocampo, come riporta Sky Sport, per Insigne non si tratta di qualcosa di grave. Dopo il pestone (ricevuto dal difensore clivense Tanasijevic), il giocatore del Napoli è uscito dal terreno di gioco zoppicando, sostituito da Ounas e soccorso dal personale sanitario che gli ha apposto del ghiaccio nella zona interessata dal dolore.