Infortunio Khedira, nuovo stop: è lesione. Le ultime

Il centrocampista tedesco è ancora una volta ko. Infortunio Khedira: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti sul recupero

«Il centrocampista tedesco, durante la partita di ieri sera, ha accusato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra che verrà valutato tra oggi e domani» aveva scritto la Juventus dopo la sfida di Champions League contro lo Young Boys. Sami Khedira, tornato a disposizione per la sfida europea, sarà costretto a fermarsi nuovamente. Il suo infortunio potrebbe essere più grave del previsto, perché si parla di lesione e il giocatore potrebbe rientrare a fine mese e non immediatamente dopo la sosta. Infortunio Khedira: le ultimissime.

Ora un nuovo stop. Questo il comunicato bianconero: «Al termine dell’allenamento sostenuto questo pomeriggio al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di sabato 6 ottobre contro l’Udinese, in programma alle 18.00 alla Dacia Arena. LE CONDIZIONI DI SAMI KHEDIRA: gli esami hanno confermato la presenza di una lesione ai flessori coscia sinistra. Ha gia iniziato le cure specifiche e la prossima settimana verranno effettuati nuovi controlli». Lesione ai flessori per Khedira e nuovo stop. Il centrocampista non ci sarà a Udine ma potrebbe saltare anche altre sfide, compresa quella di Champions contro il Manchester United.