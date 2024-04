Infortunio Kvaratskhelia: le condizioni dell’esterno del Napoli

Infortunio Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli oggi si è allenato a parte rispetto al gruppo per i problemi all’adduttore

Il Napoli continua a monitorare le condizioni di Kvaratskhelia, dopo l’infortunio subito in nazionale all’adduttore della coscia sinistra. Di seguito il report d’allenamento del club in vista della sfida contro il Monza.

«Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra».