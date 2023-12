Infortunio Leao, nuovi esami per il portoghese. Cosa filtra in casa Milan

Rafa Leao è alle prese con il recupero dal suo infortunio e il Milan spera di riaverlo in vista della gara contro l’Atalanta

Rafa Leao è alle prese con il recupero dal suo infortunio e il Milan spera di riaverlo in vista della gara contro l’Atalanta.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani sono previsti nuovi esami. Se dai nuovi test emergerà che la coscia del portoghese è clinicamente guarita, si potrà passare alla fase due che porterà Rafa prima a svolgere una riatletizzazione e poi a intensificare il lavoro per tornare in gruppo da metà settimana.