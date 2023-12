Infortunio Leao, c’è attesa per gli esami: dal Milan ecco cosa filtra

Oggi sarà una giornata decisiva a Milanello per capire qualcosa di più sulle condizione di Rafa Leao dopo il suo infortunio

Se il quadro sarà confortante potrà essere di scena già a Bergamo, anche se comunque non da titolare. In caso contrario il Milan userà un po’ di prudenza in più e il portoghese si rivedrà sul campo di Newcastle.