Infortunio Mbappé: out tre settimane, salta l’Atalanta

Kylian Mbappé non ci sarà nella sfida contro l’Atalanta in Champions League: il responso degli esami dopo il suo infortunio

Kylian Mbappè, attaccante del Paris Saint Germain, non ci sarà contro l’Atalanta in Champions League. Ecco il responso degli esami clinici dopo l’infortunio con il Saint Etienne per l’intervento bruttissimo di Perren.

COMUNICATO – «Come annunciato dopo la finale della Coupe de France contro il Saint-Étienne, Kylian Mbappé ha sostenuto gli esami lunedì per conoscere l’evoluzione della lesione alla caviglia destra. Gli esami eseguiti oggi confermano una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma, il tempo di recupero è stimato in circa 3 settimane».