Infortunio Miretti, brutto stop da parte del centrocampista del Genoa. La situazione

Infortunio Miretti, si ferma il centrocampista del Genoa. Ecco le ultime novità e condizioni dell’ex giocatore juventino

Come se la situazione in casa Genoa non fosse così delicata, il centrocampista rossoblu Miretti ha riscontrato un brutto infortunio. Ecco la situazione spiegata da PianetaGenoa.it.

LA SITUAZIONE – Dopo Vitinha, bloccatosi qualche giorno fa, è toccato a Fabio Miretti fermarsi. C’è da dire che è stato un fatto più precauzionale: il giocatore in prestito dalla Juventus dovrebbe aver subito un semplice indolenzimento muscolare. Miretti, che aveva saltato l’Under 21, sarà comunque sottoposto a esami diagnostici approfonditi per comprendere l’eventuale gravità dell’infortunio: si dovrà capire se sarà a disposizione di Gilardino per la gara di sabato 19 ottobre al Ferraris contro il Bologna.