Infortunio Morata: quando tornerà l’attaccante della Juventus

Infortunio Morata: quando può tornare in campo lo spagnolo della Juventus dopo i problemi fisici rimediati con la Sampdoria

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alvaro Morata ha fissato l’obiettivo per il suo rientro in campo dopo l’infortunio muscolare rimediato nel match contro la Sampdoria.

L’attaccante spagnolo vuole tornare contro l’Inter, nel derby d’Italia: per farlo, dunque, Morata dovrebbe saltare le sfide con Roma e Zenit San Pietroburgo in Champions League, recuperando al meglio per l’incontro con i nerazzurri.