Infortunio Nacho, stop di 2 mesi: out con la Roma

Nuovo problema fisico per il difensore. Infortunio Nacho: distrazione del collaterale, stop di 2 mesi per il calciatore del Real Madrid

Cresce l’attesa per la sfida tra Roma e Real Madrid in programma il 27 novembre allo Stadio Olimpico. La Roma ha 5 punti di vantaggio sul CSKA e cerca l’ultimo punto per l’aritmetica certezza della qualificazione al prossimo turno. I giallorossi hanno 9 punti e affronteranno in casa il Real Madrid. I Blancos dovranno rinunciare, con ogni probabilità, al centrocampista Casemiro e sicuramente al difensore Nacho. Problema al legamento collaterale interno del ginocchio destro per il centrale: distorsione e probabile stop di circa 2 mesi per il calciatore, obiettivo di mercato della Roma nelle ultime sessioni.