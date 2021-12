Infortunio Nandez, il centrocampista in dubbio per la sfida all’Inter

Nahitan Nandez si è fermato alla ripresa degli allenamenti dopo la gara contro il Torino: oggi giornata decisiva in vista dell’Inter

Notizie poco rassicuranti per Mazzarri in vista della sfida da ex contro l’Inter. Il tecnico potrebbe non avere a disposizione Nandez.

Il centrocampista uscito malconcio dopo la sfida contro il Torino, non avrebbe preso parte agli allenamenti per la ripresa. Ora serve capire l’entità dell’infortunio e capire se per la sfida del weekend possa essere recuperato. A riferirlo La Nuova Sardegna.

