Infortunio N’Koulou, il difensore del Toro esce dal campo per un sospetto problema muscolare: al suo posto entra Singo

Brutte notizie per il Toro di Mazzarri. Nel corso del match di andata del terzo turno di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk, i granata perdono ben due difensori.

Dopo il problema al quadricipite riscontrato da Izzo nel corso del primo tempo, il Toro perde nella seconda frazione anche Nicolas N’Koulou. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese avrebbe chiesto il cambio per un fastidio muscolare. Si spera non sia nulla di grave in vista di un sempre più probabile Torino–Wolverhampton.