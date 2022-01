Infortunio Orsolini, terapie per l’attaccante del Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Orsolini, prosegue il lavoro di riabilitazione del giocatore dopo l’infortunio. Per lui oggi ciclo di terapie

Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha fornito le ultime sulle condizioni degli infortunati.

COMUNICATO – «Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini».