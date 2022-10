Infortunio Pellegrini, brutte notizie per il capitano della Roma: domani non sarà a disposizione di José Mourinho

Come riferito da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini non sarà a disposizione di José Mourinho per il match di Europa League contro il Betis.

Anche oggi il capitano della Roma ha lavorato a parte e il problema muscolare che lo ha colpito lo costringerà a stare fuori anche domani.