Infortunio Pellegrini: le condizioni dell’esterno del Genoa

Problema muscolare per Pellegrini, costretto a lasciare il Genoa in dieci uomini: infortunio alla coscia destra per l’esterno di proprietà della Juventus

Luca Pellegrini vive l’ennesimo sfortunato episodio della sua carriera: il terzino del Genoa, in prestito dalla Juventus, è costretto a lasciare la squadra in dieci uomini a causa di un problema fisico.

Pellegrini ha sentito uno strappo alla coscia destra nel finale di Genoa-Verona e non è riuscito a restare in campo lasciando la squadra di Davide Ballardini in inferiorità numerica poiché i rossoblu avevano terminato le sostituzioni.