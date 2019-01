Infortunio Perotti: fastidio al polpaccio per l’argentino, out due settimne

Nuovo stop per l’esterno giallorosso Diego Perotti: l’argentino ha rimediato un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori per due settimane

Sfortunatissimo Diego Perotti. L’esterno argentino ha rimediato un nuovo problema al polpaccio, lo stesso che lo aveva tenuto fermo tra ottobre e novembre. L’ex Genoa ha svolto in giornata degli esami specifici che hanno evidenziato dei postumi distrattivi al polpaccio sinistro. Salterà sicuramente le prossime due gare con Torino e Atalanta, in attesa di capire se potrà essere arruolabile per la sfida con il Milan del 2 febbraio.