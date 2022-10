Infortunio Pogba, il francese ha segnato di rosso una data sul calendario: le ultime

Paul Pogba vuole tornare il più presto possibile per dare una mano alla Juventus e avrebbe segnato il Benfica come data per il rientro

Ad analizzare la situazione relativa all’infortunio del centrocampista francese ci ha pensato Tuttosport. Pogba dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a giorni e la data del 25 ottobre è lì fissa sul calendario.