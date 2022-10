Infortunio Pogba, la Juventus studia il rientro del francese: il punto

Paul Pogba e il suo rientro una strategia che la Juventus ha in testa per provare a recuperare il francese per la sfida contro l’Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vogliono avere la massima prudenza per il francese. Un test amichevole stile Chiesa per capire la sua condizione e capire se Allegri potrà contare su di lui per la sfida contro l’Inter.