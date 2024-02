Infortunio Rovella, Sarri ci spera: la situazione in vista del Milan

Il centrocampista della Lazio punta al rientro contro i rossoneri in campionato dopo i problemi con la pubalgia

Rovella sì, Rovella no. In casa Lazio questo dubbio amletico sta tenendo col fiato sospeso il mondo biancoceleste, soprattutto in vista dell’anticipo di venerdì sera in casa contro il Milan di Stefano Pioli.

Ormai è risaputo che la fastidiosa pubalgia accusata da Rovella sta mettendo in salita il suo recupero, anche se questa volta il quadro sembra essere migliorato. Secondo il Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive e Sarri potrebbe ritrovare il giocatore almeno almeno in panchina.