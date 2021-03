Infortunio Smalling: il difensore inglese ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra e non sarà a disposizione contro il Parma

Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Chris Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra nell’ultimo allenamento a Trigoria.

Per questo motivo il difensore non sarà convocato per la sfida di domenica pomeriggio al Tardini contro il Parma.