Infortunio Theo Hernandez, ecco l’esito degli esami strumentali dopo l’infortunio occorso al terzino del Milan

Theo Hernandez si è infortunato nella prima partita con la maglia del Milan. Il terzino arrivato dal Real Madrid era stato uno dei migliori in campo contro l’Arsenal, prima di abbandonare il campo per problemi alla caviglia.

Come riportato da Sky Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione tibio-tarsica alla caviglia destra, escludendo fortunatamente eventuali fratture. Theo Hernandez tornerà in Italia per ulteriori accertamenti.