Infortunio Thuram: ecco cosa filtra sulle sue CONDIZIONI

Inofrtunio Thuram: le ultime sulle condizioni del francese dell’Inter, che ieri ha lasciato il campo dopo una tripletta e dei fastidi fisici

Non solo la splendida tripletta realizzata in Inter Torino, al momento della sostituzione di Marcus Thuram nella ripresa del match di ieri sera è subentrato lo spavento per il possibile infortunio rimediato dal francese. La sua caviglia ha risentito del brutto intervento in ritardo di Maripan che ha portato all’espulsione del difensore granata: il numero 9 nerazzurro ha giocato sul dolore, realizzando addirittura ben tre gol, ma poi il dolore si è fatto sentire. Ecco cosa filtra sulle sue condizioni, stando a quanto riporta Calciomercato.com.

INFORTUNIO THURAM – «Nel post partita Inzaghi ha poi motivato il suo cambio, parlando delle condizioni non ottimali di Thuram che “aveva incassato un duro colpo e che sanguinava ancora nella parte posteriore della caviglia, sul tendine”. L’attaccante si è sottoposto prima alle tante interviste del caso del post gara, prima di mettersi nelle mani dello staff medico dell’Inter. Qualche preoccupazione per lui insomma c’è. È stato trattato fin da subito sul lettino ed è stata necessaria fin da subito, già in panchina, la borsa del ghiaccio. Se ne saprà di più già nelle prossime ore quando, presumibilmente, il gonfiore della sua gamba andrà a scemare e potranno essere condotti su di lui i test del caso. In conferenza, alla domanda su come andasse la caviglia, ha risposto “Va un po’ male, ha girato un po’ e farò esami”».