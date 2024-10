Infortunio Zapata, ANSIA per le condizioni dopo la SFIDA contro l’Inter! L’attaccante ringrazia i tifosi nerazzurri! – FOTO

Infortunio Zapata, c’è ANSIA per le sue condizioni dopo la SFIDA contro l’Inter! L’attaccante ringrazia anche i tifosi nerazzurri! – FOTO

Brutto infortunio per Duvan Zapata, attaccante del Torino, che durante la sfida contro l‘Inter, finita 3-2 per i nerazzurri, ha lasciato il campo in barella per un brutto movimento del ginocchio. L’attaccante granata è uscito tra gli applausi di San Siro, anche da parte dei tifosi nerazzurri, che ha voluto ringraziare poi tramite un post su Instagram:

PAROLE– «Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore… A tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio. Domani farò gli esami… Buona domenica a tutti».