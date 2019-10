Infortunio Zappacosta: rottura del legamento crociato, il comunicato del club

Infortunio Zappacosta: arrivato il comunicato ufficiale della Roma che ufficializza la rottura del legamento del crociato per il terzino

Dopo le notizie delle ultime ore è arrivata l’ufficialità. Rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta. Il club giallorosso ha emesso un comunicato dove ha reso nota l’entità dell’infortunio del terzino azzurro.

Peggiore notizia non ci poteva essere per il club e per il giocatore che dovrà stare fuori per molto tempo. Il giocatore è stato visitato questo pomeriggio a Villa Stuart. Già nelle prossime ore l’operazione con i tempi di recupero stimati in 5-6 mesi.