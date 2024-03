Infortunio Zirkzee, l’olandese spinge per il rientro

Infortunio Zirkzee: l’olandese ieri ha rimesso piede sul campo di allenamento e il Bologna spera di averlo contro la Salernitana

Dopo il suo infortunio, Joshua Zirkzee sta bruciando le tappe sul suo rientro. L’attaccante del Bologna, come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ha rimesso piede nel campo di allenamento: corsa lenta, cambi di direzione ad intensità maggiore e una serie di passaggi con il pallone.

La sensazione in casa Bologna è che l’olandese potrebbe essere recuperato già per la sfida di lunedì contro la Salernitana: nonostante una prima prognosi che parlava di 3-4 settimane, Zirkzee potrebbe rientrare in campo 18 giorni dopo lo stop. Decisivo sarà l’allenamento di oggi per capire le sue condizioni.