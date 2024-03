Inghilterra-Brasile, inizia a Wembely l’era Endrick

Inghilterra-Brasile: a Wembely vincono i verdeoro con la prima rete nella nazionale maggiore per il baby fenomeno Endrick

Il Brasile supera l’Inghilterra per 1-0 nell’amichevole di Wembley grazie ad una rete di Endrick. I verdeoro creano molte occasioni e poi nel finale trovano la rete con il diciassettenne futuro calciatore del Real Madrid, alla sua prima rete in nazionale, con un tap in dopo la prima conclusione di Vinicius.

Sull’ultimo affondo Endrick avrebbe potuto fare doppietta, ma la sua conclusione è troppo centrale e centra Pickford in uscita. In campo dal primo minuto il capitano della Juve Danilo, mentre solo pochi minuti per il suo compagno in bianconero Bremer, entrato a pochi minuti dalla fine.