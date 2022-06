Italia, per Tonali è la notte dell’esame

Sandro Tonali all’esame di Inglese con la maglia dell’Italia: dopo l’ottima stagione con il Milan è pronto a prendersi anche una gioia in Nazionale

Dal ritiro in Inghilterra ha parlato Sandro Tonali nella giornata di ieri. Parole importanti e di maturità per il centrocampista del Milan, che ora si trova all’ultimo esame stagionale.

Dopo lo Scudetto rossonero e la stagione super per lui a livello personale, ora è pronto a prendersi un ulteriore gioia con la maglia della Nazionale. Gioca più libero e spensierato e questa sera potrebbe essere utilizzato come mezzala. Mancini si affida anche alle doti di Sandro Tonali per far male all’Inghilterra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.