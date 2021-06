Inghilterra, Maguire: «Dopo l’infortunio ho avuto paura, ma ora sto recuperando»

Il difensore dell’Inghilterra Harry Maguire ha parlato del recupero dall’infortunio alla caviglia

Harry Maguire, difensore dell’Inghilterra e del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al Sun parlando del suo recupero dall’infortunio alla caviglia in vista dell’Europeo.

«Sono concentrato per tornare in forma il prima possibile. Sapevo che il mio fosse un brutto infortunio e avevo paura che potessi saltare gli Europei dopo l’Europa League. Ogni mattina mi svegliavo e speravo che il dolore fosse sparito, ma non è andata così. Prima della finale non riuscivo ancora a correre, ma adesso sto migliorando e non vedo l’ora che arrivino gli Europei».