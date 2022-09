Inghilterra, Rice: «Controllato il gioco, l’Italia ha segnato con un tiro»

Declan Rice, centrocampista dell’Inghilterra, ha parlato della sconfitta della sua Nazionale contro l’Italia

LE PAROLE – «Perdere chiaramente è una delusione, ogni torneo a cui partecipiamo vogliamo vincerlo. In Nations League ci siamo distinti in standard minori rispetto a ciò che possiamo fare. Non credo comunque che la serata sia andata così male. Abbiamo controllato bene il gioco, specie nel primo tempo, siamo entrati in area ma ci è mancata incisività. L’Italia ha avuto una chance e ha segnato. Ma bisogna stare tranquilli, lo vedo dopo ogni allenamento. C’è tutto per far sì che ci divertiremo, credetemi».