Il talento di Lorenzo Insigne ha fatto innamorare Jurgen Klopp, manager del Liverpool

Klopp ha una certa confidenza con i grandi attaccanti, quelli rapidi e tecnici. In carriera, infatti, ha allenato gente come Mario Goetze, Marco Reus, Mohamed Salah e starebbe pensando di allenare anche Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore, sotto la gestione Sarri, d’altronde, ha fatto uno step in più nel suo calcio, diventando una vera e propria macchina da assist, anche se sbaglia ancora troppi gol. E’ uno dei migliori esterni offensivi del calcio europeo e, i rumors relativi al corteggiamento di Raiola, spaventano eccome il Napoli ed i napoletani.

L’attacco del Liverpool è già devastante così, con Sadio Manè, Roberto Firmino e Mohamed Salah, ma Klopp, stando a Trasfermarkt starebbe pensando all’innesto di Lorenzo Insigne perchè gli consentirebbe di aumentare le soluzioni tattiche a disposizione. Una vera e propria trattativa, al momento, non c’è: si tratta di uno dei tanti rumors di mercato che emergono ogni giorno ma se Klopp dovesse mettersi in testa di portarlo a Liverpool allora il Napoli dovrebbe fare i conti con una società ricca economicamente e con gli argomenti giusti per ammaliare i grandi top player. Insigne, you’ll never walk alone, o forse sì?