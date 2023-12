Inter, Acerbi: «Real Sociedad brava, ma noi potevamo fare qualcosa in più»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Real Sociedad

PAROLE – «La Real Sociedad ha giocato un’ottima partita. Loro sono bravi, ma noi potevamo fare qualcosa in più. Però non mi sento di dire qualcosa ai miei compagni, poi è vero che abbiamo pareggiato per 0-0 contro un’ottima squadra e quando non si vince in casa è perché potevamo fare qualcosa in più. È un peccato, adesso siamo secondi e incontreremo squadre molto difficili da affrontare, ma penso anche che queste squadre abbiano un po’ di timore ad incontrarci. Prima o poi bisogna incontrarle tutte e va bene così. Squadra agli ottavi? No, non ci pensiamo. Poi vedremo quando ci sarà il sorteggio. Sono tutte top, una vale l’altra».