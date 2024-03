Inter, Ag. Klaassen: «Lui è davvero felice in neroazzurro»

Steinar Dietz, agente di Davy Klaassen, ha parlato delle sensazioni e del momento del centrocampista olandese

Ai microfoni di FcInterNews ha parlato Steinar Dietz, agente di Davy Klaassen. Ecco le sue parole circa il suo assistito all’Inter.

INTER – «Le dico più che onestamente che al momento è concentrato solo sul presente. Lui è davvero, davvero felice in nerazzurro. Il suo focus è sull’obiettivo da raggiungere con l’Inter. Mi ha proprio chiesto di non parlare adesso di altre eventuali possibilità che lo riguardano. Vuole essere concentrato al 100% solo sul vincere lo Scudetto con l’Inter. Poi vedremo, potrà restare o andare via, ma sono discorsi a cui uno penserà a tempo debito»