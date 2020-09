Inter, anche il Manchester United su Kanté

Calciomercato Inter: il Manchester United sarebbe una concorrente per N’Golo Kanté

L’Inter non ha mollato la presa su N’Golo Kanté. Il centrocampista è il sogno di mercato di Antonio Conte, ma per arrivare a lui i nerazzurri dovranno prima operare in uscita. E Milan Skriniar sarebbe l’indiziato numero uno a partire.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’Inter avrebbe ora una concorrente. Si tratterebbe del Manchester United che avrebbe contattato l’entourage di Kanté per un’eventuale sua uscita dal Chelsea.