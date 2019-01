Inter, Andersen rivela: «Sogno di fare lo stesso percorso di Skriniar!»

Il difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha rilasciato un’intervista parlando del suo futuro, di Giampaolo e del paragone con Skriniar

Joachim Andersen è uno dei giocatori più appetiti del mercato. Grazie al lavoro con Giampaolo, il danese è diventato uno dei centrali più promettenti del nostro campionato. Obiettivo di molte squadre, con Juventus e Inter in testa, il giocatore ha rilasciato a Sky Sport qualche dichiarazione. A partire dal paragone con Milan Skriniar: «Ho letto e sentito tante volte queste paragone; non mi dà fastidio, ma io sono me stesso. Anche se capisco il paragone perché siamo stati nello stesso club da giovani, e anche lui come me all’inizio non giocava. Ora invece sta continuando a crescere diventando sempre di più un grande giocatore. Spero di poter fare lo stesso percorso anche io».

Andersen prosegue su Giampaolo e il futuro: «Ho imparato molto con lui, sono molto felice che sia il mio allenatore. Questo è uno degli aspetti su cui ho ragionato quando sono venuto qui, perché sapevo che era un ottimo allenatore. È uno che cura veramente i minimi dettagli, per me che sono un difensore è molto importante. Futuro? Non so, io penso solo a fare il massimo. Poi certo è bello che altri club si interessino a me, ma ora penso solo a giocare bene qui, dove sono felice. Mi piace il calcio italiano, e la Samp ha un gran bel gioco».