Inter, c'è apprensione per Thuram: ecco come sta l'attaccante

Le condizioni del centravanti nerazzurro, attualmente impiegato con la Nazionale francese di Deschamps

Marcus Thuram preoccupa i tifosi dell’Inter. L’infortunio alla caviglia accusato contro il Torino poi tripletta. Sebbene si siano escluse lesioni, le condizioni non sono ottimali. Infatti, anche se convocato con la Nazionale francese, non è stato impiegato contro l’Israele. Ecco le parole di Andrea Paventi di Sky Sport.

INFORTUNIO THURAM – «Quello che ci arriva è che va tutto abbastanza bene. Il giocatore ha un piccolissimo fastidio, è stato tenuto a riposo da Deschamps che non ha forzato lasciandolo in panchina ieri contro Israele, col Belgio potrebbe essere nuovamente utilizzato. Non sembrano esserci problemi ma la giusta cautela per un giocatore che ha avuto questo problemino alla caviglia, e anche in nazionale va gestito in un determinato modo».