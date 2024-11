Inter Arsenal, Inzaghi sicuro: «Una vittoria importantissima. Quando dico che ho 23 titolari...»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal. Tutti i dettagli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal di Champions League.

CHE DEFINIFIZIONE DARE A QUESTA VITTORIA? – «Una vittoria importantissima, voluta, sofferta, contro una squadra fortissima e intenza, che ci ha creato soprattutto sui calci da fermo. Una squadra importante e intensa, una delle migliori che ho visto in tutto questo percorso in Champions. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo perso campo, nel secondo ci siamo difesi bene. Incontrare City e Arsenal in questo modo è motivo d’orgoglio, in Champions stiamo tenendo una buonissima media ma mancano ancora altre 4 partite».

LA COSA PIÙ POSITIVA DI OGGI? – «Sicuramente la compattezza che ha mostrato la squadra. I calci piazzati ci hanno creato tanto, se andiamo a vedere le parate di Sommer non sono state tantissime. Abbiamo una grande striscia, la crescita ci deve essere sempre. Quando dico che ho 23 titolari non è una frase retorica ma è perché ci credo».

TURNOVER E CAMBI – «Quando si è all’Inter bisogna puntare a far più partite possibili, non scegliere. Col mio staff ragiono partita per partita. Dopo il Venezia era stata una partita più intensa, oggi sono rimasti fuori inizialmente in quattro, Barella è stato il quinto. Oggi ho dovuto cercare di dar respiro a qualcuno. Noi non ci dobbiamo fermare, giusto goderci una partita così. Sono molto contento della mia squadra e della compattezza dimostrata».